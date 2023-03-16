Başkan Büyükkılıç, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'ni inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (Hospice) projesini yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin hızlı şekilde devam ettiğini belirten Büyükkılıç, proje tamamlandığında vatandaşlara önemli bir sağlık hizmetini sunacaklarını aktardı.

Hospice projesi, İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'nde "Yılın Yenilikçi Uygulaması" kategorisinde birincilik ödülü almıştı.

Proje, 85 bin hekimden oluşan jürinin değerlendirdiği ve 17 kategoride 73 projenin finale kaldığı yarışmada yerel yönetim tarafından hayata geçirilen tek Büyükşehir Belediyesi projesi olmuştu.

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