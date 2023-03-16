Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla 12 sanık yargılanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu E.T. ve M.Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineledi. Savcı, firari İ.K. ile M.E. ve D.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme", E.T. ve M.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesini istedi.

Firari sanık İ.K'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunan bazı sanık avukatları, mahkemenin önceki celselerde aldığı, bu kişi hakkında rapor aldırılması yönündeki ara kararının uygulanmasını talep etti.

Sanık İ.K'nin avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olduğu, rapor aldırılması yönünde karar verilecekse tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yakalama kararı kaldırılan İ.K. hakkında akıl sağlığı raporu aldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri'de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aramada sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan E.T. ve M.Ö. tutuklanmış, zanlıların verdiği bilgi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, M.E, R.Ç, R.D. ve S.A'yı gözaltına almış, ulaşılamayan yabancı uyruklu H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.