Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

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KAYSERİ (AA) - Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maşalyan, beraberindeki heyetle Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükkılıç, misafirlerine kent hakkında bilgi verdi.

Kayseri’nin sahip olduğu zenginlikleri anlatan Büyükkılıç, "Kayseri'miz değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış zenginlikler şehri. Komşuluğu, yardımseverliği ve hayırseverliği ile anılan, ticaretin, sanayinin de önemli merkezlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Patrik Sahak Maşalyan da misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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