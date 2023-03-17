Kayseri Büyükşehir Belediyesinden selden etkilenen Şanlıurfa'ya araç desteği

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen Şanlıurfa'ya 11 araç 23 personel daha gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinin ardından şehirde yaraların sarılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteği sürüyor.

Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı'na gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sel felaketi yaşayan Şanlıurfa'ya destek amacıyla 2 tır, 2 taşıma salı, 9 arazöz ve 1 tamir bakım ekibi olmak üzere 11 araç ve 23 personeli bölgeye uğurladı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “İlk gün 5 arazöz ve vidanjör gönderdik, şimdi de 11 araç gönderiyoruz, ayrıca tamir ekibini de ekledik. Belediyelerimizin, kardeşlerimizin yanındayız. Geçmiş olsun diyoruz, kardeşlerimize de hayırlı yolculuklar, kazasız belasız hizmetlerini yapıp, dönsünler diye dua ve temennide bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha öncede Şanlıurfa'ya 5 araç ve 10 personel gönderilmişti.



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