Kayseri'de Patrik Sahak Maşalyan'ın yönettiği "Miçing" ayini düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde depremlerde hayatını kaybedenlere dua edildi.

Caferbey Mahallesi'ndeki kilisede düzenlenen "Miçing" ayinine farklı illerden gelen Ermeni asıllı Türk vatandaşları katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren ayinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için de dua edildi.

Maşalyan, ayinin ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla bu ayini 3 yıldır gerçekleştirmediklerini söyledi.

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nin onarıldığını aktaran Maşalyan şunları kaydetti:

"Bu sene gelmek istedik çünkü kilisenin de onarımı yapılmıştı. Aslında biz 6-7 otobüsle gelecektik ancak deprem dolayısıyla ertelendi o turlar ama bugün geldik, ayinimizi yaptık. Kayseri'deki hatta Orta Anadolu'daki tek Ermeni kilisesi bu. Kayseri için de bir artı değer içeriyor çünkü turistler buraya geliyor, ibadetlerini yapabiliyor, açık bir kilisemiz. Allah'ın izniyle her sene buraya gelmeye devam edeceğiz. Burada sayın Belediye Başkanı ile görüştük. Kendisi de çok açık görüşlü bir önder. Her türlü yardım kiliseye yapılıyor. O anlamda teşekkür ediyoruz kendilerine. Öyle ki memnuniyetle ayrılıyoruz. Ecdadımızın, depremzedelerin ruhlarına dualarımızı yaptık. Hayırlara vesile olsun."

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