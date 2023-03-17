Talas'ta yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas'ta yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

AA

Talas'ta yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

KAYSERİ (AA) - Talas ilçesine hayırsever Büyükperdah ailesi tarafından yaptırılan cami ve Kur'an kursu hizmete açıldı.

Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokak'taki Mustafa Büyükperdah Cami ve Naciye Büyükperdah Kur'an Kursu'nun açılış törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Taner Yıldız, cami ve Kuran kursunun temel atma törenine de katıldığını belirterek, ibadethanenin yapılmasına vesilen olan hayırsever aileye teşekkür etti.

Deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Yıldız, "Türkiye'de son süreçte 16 bin 300 deprem oldu. Yine bu süreçte 45 tane 5 ila 6 büyüklüğünde müstakil deprem yaşandı. Önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem İslami hem insani olarak bir imtihan evresinden geçiyoruz. Bu evrede varlığımızı paylaşabilmek bir görevdir." dedi.

Büyükklıç da Kayseri'nin hayırseverleriyle ön plana çıktığını, bugün de buna hep beraber şahitlik ettiklerini söyledi.

Kayseri halkının deprem sürecinde de hayırseverlikte yarıştığını belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin de deprem konusunda bir hareketlilik yaşadığını ama vatandaşların sakinliğini koruması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyadaki deprem dedikodularına itibar edilmemesini isteyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bilim adamlarının açıklamalarının dışındaki açıklamalara itibar etmeyelim. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kayseri ile ilgili depremden etkilenim bağlanımda yapılması gereken çalışmalar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar çalışmalarını yapıyor. Kimseyi de mağdur etmeyeceğimizi duyuruyorum. Tabi burada büyük deprem olma riski olmamasına rağmen rehavete kapılmıyoruz ve kentsel dönüşüm konusunda da çalışıyoruz. Eski yapı stoklarıyla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz."

Yalçın ise 2 yıl önce bu ibadet merkezlerinin yapımı için protokole imza attıklarını, açılışını yapmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlana Mahallesi'nin nüfus yoğunluğu olarak Türkiye'nin en büyük 7'inci mahallesi olduğunu anlatan Yalçın, "Bu cami yaklaşık 10 bin kişiye hizmet edecek bir cami. Aslında cami deprem sürecinde bir nevi açılmış oldu. İnsanlara sığınak noktası oldu. Deprem konusunda da bu mahallemiz en sağlam mahalle çıktı. Resmi başvurular değerlendirildiğinde 1 orta hasarlı 200 az hasarlı yapı var. İncelemesi yapılan 729 hasarsız bina tespit edildi." diye konuştu.

Hayırsever Mustafa Büyükperdah'ın da konuşma yaptığı törende İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un duasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Patrik Sahak Maşalyan'ın yönettiği "Miçing" ayini düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de Patrik Sahak Maşalyan'ın yönettiği ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden selden etkilenen Şanlıurfa'ya araç desteği
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesinden selden etkilenen ...
Kayseri'de 'Miçing ayini' yapıldı; depremde ölenler için dua edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 'Miçing ayini' yapıldı; depremde ölenler ...
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Başkan ...
Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla 12 sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla ...
Başkan Büyükkılıç, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'ni inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
TUTD Yönetim Kurulu Üyesi Sevda İsmailoğulları'ndan "uykusuzluk" uyarısı:
YEREL HABERLER TUTD Yönetim Kurulu Üyesi Sevda İsmailoğulları'ndan ...
Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Kayserili sporcular 10 altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Kayserili sporcular ...
Kayseri'de "İyilik Timleri" yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Kayseri'de "İyilik Timleri" yaban hayatı için doğaya ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli ...
Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı yapı tespit edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı ...
Kayseri'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 sanığa ceza
YEREL HABERLER Kayseri'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili ...
Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de ruhsatsız 3 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de ruhsatsız 3 tabanca ve 5 av tüfeği ele ...
Kayseri'de kahvehaneci cinayeti sanığına 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de kahvehaneci cinayeti sanığına 18 yıl hapis ...
Kayseri'nin deprem raporu yayımlandı
YEREL HABERLER Kayseri'nin deprem raporu yayımlandı
Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon devam ediyor
YEREL HABERLER Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon devam ediyor
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Malatya'ya gönderilen yaşam konteynerlerini taşıyan tren Kayseri'ye ulaştı
YEREL HABERLER Malatya'ya gönderilen yaşam konteynerlerini taşıyan ...
"Depremlerde betonarmede oluşan çatlaklar yapıda yorgunluk oluşturabilir" uyarısı
YEREL HABERLER "Depremlerde betonarmede oluşan çatlaklar yapıda ...
Depremin vurduğu Malatya´ya konteynerler trenle taşınıyor
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Malatya´ya konteynerler trenle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.