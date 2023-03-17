Talas'ta yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı

KAYSERİ (AA) - Talas ilçesine hayırsever Büyükperdah ailesi tarafından yaptırılan cami ve Kur'an kursu hizmete açıldı.

Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokak'taki Mustafa Büyükperdah Cami ve Naciye Büyükperdah Kur'an Kursu'nun açılış törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Taner Yıldız, cami ve Kuran kursunun temel atma törenine de katıldığını belirterek, ibadethanenin yapılmasına vesilen olan hayırsever aileye teşekkür etti.

Deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Yıldız, "Türkiye'de son süreçte 16 bin 300 deprem oldu. Yine bu süreçte 45 tane 5 ila 6 büyüklüğünde müstakil deprem yaşandı. Önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem İslami hem insani olarak bir imtihan evresinden geçiyoruz. Bu evrede varlığımızı paylaşabilmek bir görevdir." dedi.

Büyükklıç da Kayseri'nin hayırseverleriyle ön plana çıktığını, bugün de buna hep beraber şahitlik ettiklerini söyledi.

Kayseri halkının deprem sürecinde de hayırseverlikte yarıştığını belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin de deprem konusunda bir hareketlilik yaşadığını ama vatandaşların sakinliğini koruması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyadaki deprem dedikodularına itibar edilmemesini isteyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bilim adamlarının açıklamalarının dışındaki açıklamalara itibar etmeyelim. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kayseri ile ilgili depremden etkilenim bağlanımda yapılması gereken çalışmalar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar çalışmalarını yapıyor. Kimseyi de mağdur etmeyeceğimizi duyuruyorum. Tabi burada büyük deprem olma riski olmamasına rağmen rehavete kapılmıyoruz ve kentsel dönüşüm konusunda da çalışıyoruz. Eski yapı stoklarıyla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz."

Yalçın ise 2 yıl önce bu ibadet merkezlerinin yapımı için protokole imza attıklarını, açılışını yapmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlana Mahallesi'nin nüfus yoğunluğu olarak Türkiye'nin en büyük 7'inci mahallesi olduğunu anlatan Yalçın, "Bu cami yaklaşık 10 bin kişiye hizmet edecek bir cami. Aslında cami deprem sürecinde bir nevi açılmış oldu. İnsanlara sığınak noktası oldu. Deprem konusunda da bu mahallemiz en sağlam mahalle çıktı. Resmi başvurular değerlendirildiğinde 1 orta hasarlı 200 az hasarlı yapı var. İncelemesi yapılan 729 hasarsız bina tespit edildi." diye konuştu.

Hayırsever Mustafa Büyükperdah'ın da konuşma yaptığı törende İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un duasının ardından açılış kurdelesi kesildi.



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