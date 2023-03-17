Kayseri'de 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, Antalya, Kırşehir ve Kocaeli'de karıştığı hırsızlık suçlarından hakkında 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T'nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bir adreste olduğunu belirledi.

İkamete düzenlenen operasyonda yakalanan Ş.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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