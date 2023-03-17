Büyükkılıç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, Çanakkale'nin istiklal uğrunda can veren Mehmetçiğin mübarek kanının döküldüğü yer olduğunu belirtti.

Çanakkale kahramanlarının canı pahasına mücadele ettiğini belirten Büyükkılıç, "Çanakkale, milli, manevi duyguların topa, tüfeğe, tanka, teknolojiye üstün geldiği yerdir. Çanakkale, top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştiren Seyyid Onbaşı'dır. Çanakkale, atılan el bombalarını düşmana geri gönderen Mehmet Çavuş'tur. Çanakkale, kahramanlıkları ve cesaretleriyle cephede görev alan Nezahat ve Halide Onbaşılardır. Çanakkale, eşi benzeri görülmemiş bir mücadele, canı pahasına düşmana geçit vermeyen bir millettir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da mesaj yayımladı.

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