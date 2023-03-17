Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, kovalamacayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın Battalgazi Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, polisi fark eden hükümlü kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.