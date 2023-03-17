Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
Büyükkılıç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
Kayseri'de 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı ...
Talas'ta yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER Talas'ta yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı
Kayseri'de Patrik Sahak Maşalyan'ın yönettiği "Miçing" ayini düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de Patrik Sahak Maşalyan'ın yönettiği ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden selden etkilenen Şanlıurfa'ya araç desteği
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesinden selden etkilenen ...
Kayseri'de 'Miçing ayini' yapıldı; depremde ölenler için dua edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 'Miçing ayini' yapıldı; depremde ölenler ...
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Başkan ...
Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla 12 sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla ...
Başkan Büyükkılıç, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'ni inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
TUTD Yönetim Kurulu Üyesi Sevda İsmailoğulları'ndan "uykusuzluk" uyarısı:
YEREL HABERLER TUTD Yönetim Kurulu Üyesi Sevda İsmailoğulları'ndan ...
Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Kayserili sporcular 10 altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Kayserili sporcular ...
Kayseri'de "İyilik Timleri" yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Kayseri'de "İyilik Timleri" yaban hayatı için doğaya ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli ...
Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı yapı tespit edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı ...
Kayseri'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 sanığa ceza
YEREL HABERLER Kayseri'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili ...
Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de ruhsatsız 3 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de ruhsatsız 3 tabanca ve 5 av tüfeği ele ...
Kayseri'de kahvehaneci cinayeti sanığına 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de kahvehaneci cinayeti sanığına 18 yıl hapis ...
Kayseri'nin deprem raporu yayımlandı
YEREL HABERLER Kayseri'nin deprem raporu yayımlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.