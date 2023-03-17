Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli A.B. gözaltına alındı.

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