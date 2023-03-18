Kayseri'de akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülük Mahallesi'ndeki apartman dairesinde bir araya gelen yabancı uyruklu akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçak ve sopanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralanan H.E.H, M.E.H, H.E.H, A.E.H. ve H.E.H. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.