Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Büyükkılıç ve Yıldız'a tedavi gören depremzede vatandaşların durumu hakkında bilgi verdi.

Büyükkılıç, depremzede vatandaşlara çok iyi bakıldığını ve hizmetten memnun kaldıklarını belirtti.

- Elbistan'a kurulan yaşam konteyneri açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesince Elbistan'da kurulan Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı'nın açılış törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi personelince, yaşam konteynerinde konaklayacak ailelere yardım kolileri de dağıtıldı.

Büyükkılıç'a, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile basın mensupları ve Elbistanlı esnaf ve vatandaşlar eşlik etti.

- 18 Mart dolayısıyla Hacılar'da tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü, Hacılar ilçe meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Esma Sayıcı, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sami Özcan, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde de Gürdoğanlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından program düzenlendi.

- Melikgazi Belediyesi Sırçalı Kümbeti restore edecek

Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi'ndeki Sırçalı Kümbet'in orijinali korunarak restore edileceğini aktaran Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 14. yüzyıla dayanan kümbeti günümüze yeniden kazandıracaklarını kaydetti.

Palancıoğlu, "Kümbetler tarihimizde bilindiği gibi anıt mezar olarak kullanılan bir yapı tarzıdır. Kayseri, kümbet anlamında çok zengin bir il. Hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

- Kocasinan Belediyesi spor merkezi kuracak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ne inşa edilecek spor merkezinin projesini inceledi.

Çolakbayrakdar, sporun ve sporcunun destekçisi olduğunu belirterek, "Uluslararası müsabakaların da yapılması için uluslararası standartlarda bir tesisi ilimize kazandıracağız." ifadesini kullandı.

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