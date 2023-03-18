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Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda incelemelerde bulundu

AA

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda incelemelerde bulundu

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev alan Hamza Aydoğdu ile birlikte Elbistan Kayseri Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Aydoğdu, Elbistan'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından AFAD iş birliği ile 72 saatte hayata geçirilerek bölge esnafı ile vatandaşların istifadesine sunulan Elbistan Kayseri Çarşısı'nı ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, depremzedelerin taleplerini sordu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin sıcak yemek dağıtım noktasında sucuk pişirerek, esnaf ve vatandaşlara ikram etti. Çarşı esnafı da Büyükkılıç, Aydoğdu ve beraberindekilere çay ikram etti.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, depremden etkilenen tüm illerle bir, beraber ve kardeş olduklarını ifade etti.

Hangi ilin bir derdi varsa koşarak oradaki kardeşlerine el uzatmanın görevleri olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Elbistan'ımızda da böyle bir çarşı ihtiyaçtı, elhamdülillah hayata geçirdik ve kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Tüm deprem bölgelerimizde yaralar tamamen sarılana kadar buralardan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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