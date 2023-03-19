Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Develi ilçesi Bakırdağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde yaşayan A.M'nin evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı.

Şüpheli H.H. ve arkadaşlarının bulunduğu otomobil, Şahmelik Mahallesi'nde durduruldu.

Bölgedeki 4 evden çeşitli eşyalar ve bahçe malzemeleri çaldıkları iddiasıyla H.H. ile A.D, Ş.K. ve U.G. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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