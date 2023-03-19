Kayseri'de çocuk oyun parkı yangında kullanılamaz hale geldi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çocuk oyun parkı, çıkan yangında büyük çapta hasar gördü.

Battalgazi Mahallesi'ndeki Çeçenistan Parkı'nda çocuk oyun alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

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