Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine AFAD iş birliği ile kurulacak 100 konteynerlik kentin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, inşaat alanında incelemelerde bulunarak, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

50 konteyner konutun altyapı ve temel sistemini hazır hale getirdiklerini belirten Büyükkılıç, en kısa sürede bunu 100'e tamamlayıp burada oturacak kardeşlerine teslim edeceklerini kaydetti.

AFAD iş birliği ile hayata geçirilecek projeyle depremzedelere oturma odası, mutfağı, yatak odası, banyosu ve tuvaleti bulunan konteyner evler teslim edilecek.

- Büyükşehir Belediyesinden sel bölgesine destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sel felaketi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman'a gönderdiği araç sayısı 16'ya, personel sayısı da 33'e ulaştı.

Sel felaketi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman'a destek amaçlı gönderilen ekipler çalışmalarına devam ediyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlarda temizlik çalışması yürütüyor.

- Elbistan'da "Talas Kent Yaşam Alanı" hak sahiplerini ağırlamaya başladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine inşa edilen "Talas Kent Yaşam Alanı" düzenlenen programla hak sahiplerine teslim edildi.

Talas Belediyesi tarafından inşa edilen yaşam alanında düzenlenen programda konuşan depremzedeler Seyit Mehmet Bor ve Halit Güleç, konteyner kentin çok güzel olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Yalçın ise depremin ilk anından itibaren yollara düştüklerini, ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını ve devam edeceklerini kaydetti.

Kura ile belirlenen hak sahiplerine evlerinin anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Programa, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Elbistan Kaymakamı Murat Yıldız, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve vatandaşlar katıldı.

- Kocasinan ilçesine yeni aile sağlık merkezi yapılacak

Kocasinan Belediyesi, Oruçreis Mahallesi'ne aile sağlık merkezi kazandırıyor.

İnşaat çalışmalarının devam ettiği merkezde incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha iyi bir hayat sürmesi ve hizmetlere daha kolay ulaşması için her alanda çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

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