Salon: Murat Kocatürk
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Çenesiz
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Radzivon, Mihajlo, Yuri (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper)
Spor Toto: Bozidar, Çağatay Durmaz, Özkan Hayırlı, Amel, Muhammet Kaya, Pavel (Abdulsamet Yalçın, Mert Sönmezgül, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan)
Setler: 25-27, 23-25, 26-28
Süre: 99 dakika (29, 35, 35)
KAYSERİ (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Spor Toto, deplasmanda Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.