Kayseri'de tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri-Malatya kara yolu Akmescit Mahallesi yakınlarında İsmail Korkmaz'ın (50) kullandığı kamyonetle tır çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Korkmaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.





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