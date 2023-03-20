Kayseri'de tarlada bulunan malzemeleri çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarlada bulunan malzemeleri çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden A.D, Gülbayır Mahallesi Yavaş mevkisinde bulunan tarlasından 40 sulama fıskiye takımı, 12 boru ve 27 su vanasının çalındığını bildirdi.

R.D'nin aldığı malzemeleri, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ikinci el alım satım yapan bir iş yerine sattığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

El konulan malzemeler müştekiye teslim edildi.

Yeşilhisar'da gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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