Kayseri'de meslek lisesinde açılan kermesin gelirleri depremzedelere bağışlanacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kermeste satışa sunulan mobilya, mutfak eşyası, kıyafet ve yiyeceklerin geliri depremzedelere bağışlanacak.

Lisenin spor salonundaki açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Ömer Tuncer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okuldaki öğretmenlerin 30 bin lira, öğrencilerin ise 15 bin lira bölgeye bağışta bulunduklarını söyledi.

"Tüm Türkiye el ele haydi okulum sıra sende" sloganıyla kermesi düzenlendiklerini anlatan Tuncer, kermeste öğrenci, öğretmen ve velilerin yaptığı yemeklerin, hamur işlerinin yanı sıra iş insanlarının gönderdiği koltuk takımı, sehpa, masa, sandalye, kıyafet, mutfak eşyası, telefon aksesuarı gibi ürünlerin de yer aldığını belirtti.

Öğrencilerden Eren Çelebi de ilk kez büyük çaplı bir kermes düzenlediklerini, okul olarak deprem bölgesine çeşitli destekler vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Elbistan'da yaşayan anneannesinin de depremden dolayı evinin yıkıldığı anlatan 11. sınıf öğrencisi Beyza Emine Yağız ise böyle bir etkinliğin içinde yer aldığı için mutlu olduğunu, kendisinin de satış kısmında görevli olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Berkay Kaya da "Benim görevim buraya gelen misafirleri ağırlamak. 6 Şubat depreminden dolayı hepimiz üzgünüz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin de katıldığı açılışın ardından okula gelen veliler ile vatandaşlar alışveriş yaptı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.