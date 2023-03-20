Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, her zaman değerini ve kıymetini bilmeleri gereken çınarların Yaşlılar Haftası'nı kutladığını belirtti.

Büyükkılıç, ömrüne pek çok anıyı, tecrübeyi ve bilgiyi sığdıran, canlı kitap durumundaki ulu çınarlardan iyi bir şekilde istifade etmeleri gerektiğini kaydetti.

- Tomarza ilçesinde çocuklar için özel etkinlik

Tomarza ilçesinde depremzede çocukların da yer aldığı ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çocuk Evi, depremin psikolojik etkilerini azaltmak ve çocukları daha mutlu edebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Tomarza Belediyesi ve İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğünün de destek sağladığı programda, çocuklar çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

- Talas Belediyesi Elbistan'da hayvanları unutmadı

Talas Belediyesi deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaptırdığı konteyner kente hayvan besleme üniteleri yerleştirdi.

300 konteynerlik "Talas Kent Yaşam Alanı"nda hayvan besleme ünitesi yerleştiren belediye, kedi, köpek ve kuşların yiyeceğe ulaşmasını kolaylaştırdı.

Belediye ekipleri tarafından belirli periyotlarla kontrol edilen 8 besleme noktasına düzenli olarak mama ve yiyecek bırakılıyor.

Böylece sokak hayvanlarının yaşanan afet sonrasında yiyecek sıkıntısı yaşamasının önüne geçiliyor.

- Başkan Çolakbayrakdar, "yağmur ve şükür duası" programına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha ve Ebiç mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen "yağmur ve şükür duası" programına katıldı.

Çolakbayrakdar, çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum. Bizler bölge sakinlerimize daha iyi hizmetler sunmak için hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda vatandaşlara, kesilen kurban etlerinden yapılan kavurma ve pilav ikram edildi.

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