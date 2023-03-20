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Kayseri'de "23 Mart Yoğurt Günü olsun" diyerek göle maya çaldılar

AA

Kayseri'de "23 Mart Yoğurt Günü olsun" diyerek göle maya çaldılar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, "23 Mart Yoğurt Günü olsun" diyerek göle maya çaldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Türk mutfağında önemli yeri olan yoğurda sahip çıkmak ve tüketimini yaygınlaştırmak için 23 Mart'ın "Dünya Yoğurt Günü" ilan edilmesi çalışmalarını 3 yıl önce başlattı.

23 Mart'ın ramazan ayının birinci gününe denk gelmesi nedeniyle Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, temsili Nasrettin Hoca tarafından göle maya çalındı.

Etkinliğe katılan birlik üyeleri, göle maya çalınmasının ardından hep birlikte "ya tutarsa" dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, yoğurdun tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Çakı, dünya dillerine Türkçe bir kelime olarak giren yoğurdun ülke açısından çok önemli bir ürün olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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