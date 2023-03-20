Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Kahramanmaraş'taki çadır kenti ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş'ta kurdukları çadır kentte depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Adıyaman'da kurulan çarşıyı inceledikten sonra Kahramanmaraş'taki çadır kente geçen Palancıoğlu, çadır kentin Melikgazi Belediyesi ile Çinli iş adamlarının iş birliğiyle kurulduğunu anımsattı.

Buradaki depremzedelerin taleplerini dinleyen Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızla zaman geçirdik. Özellikle çocuklarımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar için oyun parkları yaptık. Yaşanan acı çok büyük maalesef ama inşallah bir ve beraber olarak yaralarımızı saracağız, acılarımızı paylaşacağız. Bir arada olmaktan aldığımız güçle birbirimize daha sıkı kenetleniyoruz. Sık sık deprem bölgesine gelerek yaptığımız çalışmaları inceleyip depremzede kardeşlerimizin taleplerini dinliyoruz. El birliğiyle bu süreci de umutla, sabırla atlatacağız. Melikgazi Belediyesi olarak depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması için maddi ve manevi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

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