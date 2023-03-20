Kayseri'de jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mihriban ve Fatma Altıntaş Anaokulu'nda düzenlediği trafik eğitimine 180 öğrenci katıldı.



Ekipler, yaklaşık 1 saat süren eğitimin ardından çocuklara, jandarma çocuk dergisi ve jandarma boyama kitabı hediye etti.

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