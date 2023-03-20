Kayseri'de 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'ndaki alt geçitte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 6 araç çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralan 2 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırdı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.





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