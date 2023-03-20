Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan A.E'nin Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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