Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özsoylu, görevine başladı

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KAYSERİ (AA) - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, devir teslim töreni ile görevine başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törene, NNYÜ Mütevelli Heyeti Başkan Mustafa Nevzat Özhamurkar ve üyeler, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Başkanı Mahmut Özbıyık ve üniversitede kurucu rektör olarak 3 dönem görev yürüten Prof. Dr. Kerim Güney, dekanlar ve enstitü müdürleri katıldı.

Törende konuşan Özhamurkar, eski rektör Güney'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, Özsoylu'ya ise başarılar diledi.

Üniversiteyi kuruluşundan bugüne kadar belli bir noktaya getirdiklerini aktaran Güney ise bu süreçte Özhamurkar'ın, mütevelli heyet üyelerinin, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı'nın akademisyenlerin, idari personelin çok büyük katkısı olduğunu belirtti.

Özsoylu da üniversitenin mütevelli heyetini "Çılgın Türkler" olarak nitelendirdi.

Yapılanların çok etkileyici olduğuna dikkati çeken Özsoylu, "Arkanızda bir banka yok, bir holding yok, arkanızda devlet desteği yok, siz buna rağmen cesaret ediyorsunuz, muhteşem bir performans gösteriyorsunuz, çok etkilendim. Yeni açılımlar yapalım, zaten kurulduk, tutunduk, artık markalaşalım istiyorum. Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin bir neferi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Özsoylu, törenin sonunda tebrikleri kabul etti ve görevine başladı.





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