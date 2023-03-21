Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinden kan bağışı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, sosyal sorumluluk kapsamında Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Kan Merkezi Donör Kazanım Merkezi Uzmanı Fatih Bolat, personelin belirli periyotlarla kan bağışına destek olduğunu ifade etti.



Doğal afetler ve ramazan dolayısıyla kan bağışına ihtiyacın arttığını belirten Bolat, "Şunu unutmayalım, kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Gün geçerek artan bir ihtiyaç ve kan bağışı konusunda tüm Kayseri halkını, tüm insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi personellerinden Fatma Alkan da düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu, bunun kendi sağlığı için de faydalı olduğunu kaydetti.

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