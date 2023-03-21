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Depremden önce Elbistan'da nişanlanan çift Kayseri'de dünyaevine girdi

AA

Depremden önce Elbistan'da nişanlanan çift Kayseri'de dünyaevine girdi

KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden önce Elbistan ilçesinde nişanlanan çift, Kayseri'de evlendi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremde Elbistan'daki evi ağır hasar gören Ahmet Karadaş (24), Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Pertevniyal Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Depremzede Karadaş ile Kayseri'de yaşayan nişanlısı Emine Aslan'ın (24) nikahının kıyılması için Talas Belediyesi, İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışma başlattı.

Kurumların destekleriyle gelinlik, damatlık ve nikah pastası alındı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyenin nikah salonunda düzenlenen törende genç çiftin nikahını kıydı.

Türkiye'nin ağır sınavlardan geçtiğini ama hayatın da devam ettiğini vurgulayan Yalçın, çifte mutluluklar dileyerek altın taktı.

Ahmet Karadaş ise sade bir nikah kıymayı planladıklarını ama beklentilerin üstünde bir tören düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Damadın babası İsmail Karadaş da kurumların bir haftadır yoğun emek verdiğini aktararak, çok mutlu olduklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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