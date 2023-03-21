Kayseri'de jandarma KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı

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KAYSERİ (AA) - Hacılar ilçesinde jandarma tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) bulunan kadınlara yönelik eğitim programı düzenledi.

Uzman ekipler, katılımcılara KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

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