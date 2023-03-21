Kayseri'de uyuşturucuya ilişkin yargılanan 2 sanığa 3 yıl 4'er ay hapis

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bahçe ve adreslerinde Hint keneviri ele geçirilen 3 sanıktan 2'si, 3 yıl 4'er ay hapse çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar A.N, N.N. ve M.N. hazır bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık A.N'nin "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a aykırılık" suçundan cezalandırılmasını, M.N. ve N.N'nin ise beraatını istedi.

Sanık A.N. savunmasında, bahçede ele geçirilen 54 kök Hint kenevirinin kendisine ait olduğunu, uyuşturucu madde kullandığını, ticaretini yapmadığını öne sürdü.

Adresindeki aramada 39 kenevir bulunan M.N. ile diğer sanık N.N. de uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını öne sürerek, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.N. ve M.N'ye "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a aykırılık" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezası verdi.

Heyet, sanık N.N'nin ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

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