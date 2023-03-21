Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 84 akıllı kavşak sayısını 2 ay içerisinde 123'e çıkaracaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, artan araç sayısıyla trafik yükünün artacağını öngördükleri için "150. Yılda 150 Proje" arasında yer verdikleri Trafik Sinyalizasyon Merkezi'nde ulaşım kurmaylarıyla bir araya geldi.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Büyükkılıç'a akıllı kavşaklarla ilgili sunum yaptı.

Akıllı kavşakların sayısını artırarak ulaşım konforunu daha iyi noktalara taşıyabilme, zaman ve akaryakıttan tasarruf ile karbon salınımını azaltma gayretinde olduklarını belirten Büyükkılıç, aktif konumdaki 84 akıllı kavşak sayısını 2 ay içerisinde 123'e çıkaracaklarını kaydetti.

Büyükkılıç, bu sayede trafiğin daha akışkan hale gelmesi ve ışıklarda bekleme süresinin azaltılmasının hedeflendiğini aktardı.

- Başsavcı Korkmaz'dan ziyaretler

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, KAYMEK İhtisas Tesisleri ile Akademi Tesisi ve Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti.

Korkmaz, buralarda eğitim alan öğrencilerle sohbet etti.

Yatırımları beğenen Korkmaz, projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

- Kazım Karabekir Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona gelindi

Melikgazi Belediyesinin kısa süre önce Kazım Karabekir Mahallesi'nde temelini attığı kütüphenede sona yaklaşıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda projeler ürettiklerini belirtti.

Gençler için Kazım Karabekir Mahallesi'ne güzel bir kütüphane kazandıracaklarını kaydeden Palancıoğlu, "Alt katında bir de kafesi olacak hem yaşlılarımız hem de kadınlarımız istediği zaman burayı kullanabilir. Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz. Buna ilave olarak kütüphanelerimizin sayısını da arttırıyoruz. Hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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