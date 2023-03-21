Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, top kapma ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.