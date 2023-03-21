Down sendromlu futsal takımı oyuncularından Kayserispor'a ziyaret

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi Down Sendromlu Futsal Takımı oyuncuları, Yukatel Kayserispor teknik heyeti ve oyuncularına ziyarette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futsal takımı oyuncuları, Kayserispor'un Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüğü antrenman öncesinde oyuncular ve teknik heyeti ziyaret etti.

Futbolcu ve teknik heyetle sohbet ederek bir süre antrenmanı izleyen down sendromlu oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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