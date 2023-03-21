Kayseri'de müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın hasara neden oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir müstakil evin kömürlük kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Güner Sokak'ta bir müstakil evin kömürlük kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kömürlükte hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.





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