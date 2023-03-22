Kayseri'de kurusıkı tabancaların namlusunu değiştiren 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kurusıkı tabancaları, yasa dışı olarak ateşli silahlara dönüştürerek satan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışma sonucu, kurusıkı tabancaları namlularında yaptıkları tadilat ile yasak nitelikteki ateşli silahlara dönüştüren zanlılara yönelik bazı adreslere operasyonu düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 7 tabanca, 5 şarjör, 21 fişek, 7 dinamit, 2 tüfek ve 7 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden birinin, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından arandığı belirlendi.