Kayseri'de kurusıkı tabancaların namlusunu değiştiren 3 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kurusıkı tabancaları, yasa dışı olarak ateşli silahlara dönüştürerek satan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışma sonucu, kurusıkı tabancaları namlularında yaptıkları tadilat ile yasak nitelikteki ateşli silahlara dönüştüren zanlılara yönelik bazı adreslere operasyonu düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 7 tabanca, 5 şarjör, 21 fişek, 7 dinamit, 2 tüfek ve 7 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından arandığı belirlendi.

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