Kayseri'de Vatan Partisi ile Zafer Partisi üyeleri cumhurbaşkanı adayları için imza vermeye başladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Vatan Partisi ve Zafer Partisi il teşkilatları cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek ve Sinan Oğan için İl Seçim Kurulu'na imza vermeye başladı.

Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı Eyüp Selahattin Karakaş, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'ndeki İl Seçim Kurulu'na imza vermeden önce gazetecilere yaptığı açıklama, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin ekonomi, terör ve güvenlik gibi konularda sıkıntı yaşadığı günlerde seçime gittiğini belirten Karakaş, "Türkiye'nin ihtiyaçları ancak ve ancak güçlü hükümet, üreten Türkiye ve güçlü devlet formülü ile giderilebilir.

Türkiye'nin sorunlarını çözmek için onlarca yıl sınanmış parti programı ve güçlü kadrosuyla Vatan Partisi, hükümet görevlerine hazırdır. Halkımız seçeneksiz değildir. 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Başkanımız Doğu Perinçek de adaydır." dedi.

Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan'a destek için İl Seçim Kurulu'na imza veren Zafer Partisi İl Başkanı Serap Altuntaş ise imza sürecinin 6 gün olduğunu ancak bir günde 100 bin imza toplayarak ilk gün bu işi bitirmek istediklerini söyledi.



Ata İttifakı'nda Türk milliyetçileri ile Atatürkçülerin bir araya geldiğini vurgulayan Altuntaş, "Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın çıkardığı adaylara bakınca millet ölümle sıtma arasında seçime zorlanıyor. Biz Ata İttifakı olarak milletimizi bu seçimi yapmaktan kurtarmak için Sinan Oğan'ı aday gösterdik." ifadelerini kullandı.

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