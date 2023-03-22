Kayserili hayırsever aile 3 katlı bağ evini depremzedelere açtı

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de hayırsever aile, dayalı döşeli 3 katlı evini "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında depremzede ailelerin hizmetine sundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzede ailelere hayırseverlerin desteği devam ediyor.

Kayseri'de yaşayan Aydın ailesi İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına katılarak, yazlık olarak kullandıkları dayalı döşeli bağ evini depremzedelere tahsis etmeye karar verdi.

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede iki aileyi 3 katlı evinin ilk 2 katında ağırlayan Aydın ailesi, üçüncü kattaki depremzede ailenin memleketine dönmesi üzerine Melikgazi Kaymakamlığı aracılığıyla yeni gelecek misafirlerini bekliyor.

Hayırsever Mustafa Aydın, AA muhabirine, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasını duyar duymaz, babası Salih Aydın'a ait 3 katlı evlerini depremzedelere açtıklarını söyledi.

Kentte "bağ evi" dedikleri çok sayıda yazlık ev olduğunu belirten Aydın, "Bu evlerde insanlar genelde yaz döneminde 3-4 ay kalıyor. Yaz dönemini bağ evlerinde geçiriyorlar. Bu şekilde Kayseri'de çok fazla bağ evi boş durumda. İnsanlarımız biraz daha duyarlı olup bu evlerini depremzedelere açabilir. Kayseri'de 10 bin civarında bu şekilde depremzedelere verilecek ev mevcut." diye konuştu.

Aydın, depremzedelerin ihtiyaçları olduğu sürece evlerinde kalabileceklerini dile getirerek, "Aramızda aile ortamı oluştu. Komşular da yardım ediyor. Biz de sürekli ihtiyaçları var mı yok mu diye soruyoruz." dedi.

Hayırseverlerin tahsis ettiği evin alt katında kızı ve 3 torunu ile yaşayan afetzede 78 yaşındaki 8 çocuk annesi Ayşe Aygan, 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme memleketi Kahramanmaraş'ta yakalandığını anlattı.

Evlerinin 2 katlı olduğunu aktaran Aygan, depremin ardından evden çıktıklarını komşunun istinaf duvarındaki briketin gelini ve 2 torunuyla üzerine düştüğünü, ondan sonrasını hatırlamadığını söyledi.

Sonrasında geldikleri Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 10 gün yoğun bakımda kaldığını, kolu ve kalçalarında kırık olduğunu dile getiren Aygan, kendilerine evlerini açan aileye teşekkür etti.

- "Her şeyimizi devlet karşılıyor"

Serbest muhasebeci 42 yaşındaki Ekrem Doğan da ilk depreme Elbistan'da 8'inci katta, ikinci depreme sığındıkları camide yakalandıklarını ve eşinin akrabalarından 8 kişiyi kaybettiklerini belirtti.

Eşi ve 2 çocuğuyla bir süre Antalya'da otelde misafir edildiklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Kayseri'de bir akrabamız kalıyordu. Melikgazi Kaymakamı ziyaretine gelmiş. 'Herhangi bir eksiğiniz, ihtiyacınız var mı?' diye sorduğunda o da bizden bahsederek, eve ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Hemen yardımcı oldular. Mustafa Bey bize ulaşarak evimizin hazır olduğunu, gelip oturabileceğimizi söyledi. Komşular da hayırseverler de yardım ediyor. Memnunuz çok şükür, bir sıkıntımız yok. Her şeyimizi devlet karşılıyor. Elektriğimizi, doğal gazımızı, su faturalarını onlar karşılıyor."

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