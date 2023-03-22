Kayseri'de belediye personeline psikososyal eğitim verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından depremin çocuklar üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline psikososyal eğitim verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitim seminerine klinik psikolog İzzet Özer, çocuk ve ergen psikoterapisti Dr. Filiz Uçar katıldı.

Seminerde, depremin çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri ve bunlarla baş etme yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.