Mantısıyla ünlü Kayseri'de restoran açan Güney Koreli çift ülkelerinin lezzetlerini sunuyor

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KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Güney Koreli çift, ülkelerinin bol acılı lezzetlerini Kayserilerle buluşturdu.

Ünlü teknoloji ve otomobil firmalarında AR-GE departmanında makine mühendisi olarak çalışan aşçılık sertifikası sahibi Myung Son Choi ile eşi Seon Young Park, yaklaşık 4 yıl önce Kayseri'ye yerleşti.

Çift, birkaç ay önce, mantı, sucuk, yağlama, pastırma gibi lezzetleriyle bilinen ve gastronomi alanında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2021 yılında Yaratıcı Şehirler Ağı ulusal listesine dahil edilen Kayseri'de, sadece Güney Kore yemeklerinin yapıldığı bir restoran açtı.

Restoranda, sebzeli ton balıklı kimbap, bol acılı yumurtalı ramen, kremalı tteokbokki ve rabokki gibi lezzetler servis ediliyor.

Choi, AA muhabirine, 6 yıl önce turist olarak Ankara'ya geldiğini, Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiği için yerleşmeye karar verdiğini söyledi.

Ankara'da Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan öğrencilerle tanıştığını anlatan Choi, "Öğrenciler, Kayseri'de hiç Koreli olmadığını ancak üniversitede Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü olduğunu söylediler. Buraya gelmenin bizim için iyi olacağını düşündük ve 4 yıl önce geldik." dedi.

- Sadece Kore yemekleri satılıyor

Choi, restoranın müşterilerinin çoğunlukla öğrencilerden oluştuğunu, Kore kültürünün Türkiye'de çok merak edildiğini ve bu sayede yemeklerin ilgi gördüğünü belirtti.

Kayseri mantısını, sucuğu, lahmacunu ve hünkar beğendiyi çok sevdiğini anlatan Choi, "Aşçılık sınavında 39 çeşit Türk yemeği yaptım ama bu lokantada sadece Kore yemekleri var. Bizim yemeklerle sizin yemekler arasındaki en büyük fark acı olması. Acı pul biber kullanıyoruz, yemeklerin rengi de daha kırmızı." diye konuştu.

- Öğrenciler ilgi gösteriyor

Lokantaya gelen müşterilerden ERÜ Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Mehmet Ceyhan da Kore yemeklerini ilgi çekici bulduğunu dile getirdi.

Yemeklerden en çok acılı tavuğu sevdiğini kaydeden Ceyhan, "Mekanın sahibi Türkçe biliyor, güzel muhabbetimiz oluyor. Genellikle yemekleri acı oluyor. Artık müdavim olduk diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ezgi Nalbur ise lokantaya çok sık geldiğini, öğrenciler için çok ekonomik bir yeme içme mekanı olduğunu söyledi.

Hilal Sude Tavşan da fiyatları uygun bulduğunu belirterek, "Kore'nin bir parçasını denemiş oluyorsun. Hem de karnınız doyuyor, tatları çok güzel." ifadelerini kullandı.

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