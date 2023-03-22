Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi ekipleri 258 camiyi periyodik temizleyerek, gül suyuyla yıkıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha temiz ve huzurlu ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını belirtti.

Camilerin kutsal mekanlar olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde kurduğumuz ekip ile ilçe genelinde 177 merkez ve 81 kırsal mahalle olmak üzere toplam 258 caminin temizliği yapılıyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca ramazanda, dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimizde mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kayseri'den Adıyaman’a 2 tır sebze ve meyve gönderildi



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hal Kompleksi’nden deprem bölgesi Adıyaman’a gönderilmek üzere sebze ve meyve yüklü 2 tırı bölgeye uğurladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'ni ziyaret ederek esnafla bir süre sohbet etti.

Adıyaman'a gönderilmek üzere hazırlanan sebze ve meyveleri yardım tırlarına taşıyan Başkan Büyükkılıç, "Hem deprem hem sel açısından mağdur olan bölgelerimize destek çalışmalarını sürdürüyoruz. Hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin diye dua ve temennide bulunuyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılara da acil şifalar temenni ediyoruz. Kayseri bahsettiğimiz bölgelere adeta imkanlarını sefer etti." ifadelerini kullandı.

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