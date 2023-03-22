Yahyalı'da depremzedeler için kermes düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulları yıkılan öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için konteyner derslik yaptırmak amacıyla hazırlanan kermes, Hamdi Oral Sağlık Meslek Lisesi bahçesinde ve Yahyalı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açıldı.

Kermese öğretmenler, öğrenciler, velileri ve vatandaşlar katıldı.

Kermeste veliler gözleme yaptı, öğrenciler ve öğretmenler hazırlanan yiyecekleri satışa sundu.



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