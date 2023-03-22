Başkan Büyükkılıç Doğu Garajı esnafını ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Doğu Garajı'nda faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bereketli kazançlar dilediği esnafa taleplerini sordu.

Esnaf ziyareti sırasında deprem bölgesinden Kayseri'ye gelen bazı depremzede vatandaşlarla da karşılaşan Büyükkılıç, onlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşlar da Büyükkılıç'a, deprem bölgesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç'a ziyaretinde, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile daire başkanları da eşlik etti.

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