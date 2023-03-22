Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

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KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman; pas, top kapma ve pres çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.







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