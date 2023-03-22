KTO'nun mart ayı meclis toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odasının (KTO) mart ayı meclis toplantısı yapıldı.



KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, oda binasının Konferans Salonu'ndaki toplantıda, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Gülsoy, deprem bölgelerinden göçün önlenmesi, fabrika ve işletmelerin tekrar ayağa kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Ticaretin olduğu yerde normalleşmeye daha çabuk dönüleceğini aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bölgeye yönelik sağlanacak tüm desteklerde bölgenin yeniden yapılanmasında ve deprem bölgesi dışındaki işletmelerin mal ve hizmet tedarikinde mümkün mertebe deprem bölgesindeki işletmelere tedarikçi olarak öncelik verilmesi gerekiyor. Bu konuda da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 11 ilimizin ekonomisinin yeniden canlandırılması için 'Tedarikçim Deprem Bölgesinden' projesini başlatıldı. Özellikle e-ticaret pazar yerlerine bu bölgeden sıfır komisyonla mallarını diğer illere pazarlaması için katkı veriliyor. Ben de buradan iş dünyasına çağrı yapıyorum, bölgedeki firmalarımızı kurulan dijital platformda ürünlerini ücretsiz sergilemeye, tüm işletmelerimizi de bu firmalarla ticaret yapmaya davet ediyorum. Tüm işletmelerimizi, hammadde ve ara malı ihtiyaçlarını TOBB Sanayi Veri Tabanı aracılığı ile deprem bölgesinden karşılamaya davet ediyorum."

Gülsoy, deprem bölgesine Kayseri'nin birçok alanda yardım yaptığını da dile getirdi.

Ramazan ayının da hayırlara vesile olmasını dileyen Gülsoy, gıda fiyatlarına zam yapılmaması çağrısında bulundu.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da toplantıya konuk olarak katıldı.



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