Kayserispor, oyuncusu Ethem Balcı ile 3 yıllığına sözleşme uzattı

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KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ethem Balcı'nın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ethem Balcı ile sözleşme süresinin 3 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Paylaşımda, sözleşmenin oyuncuya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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