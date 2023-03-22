Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan ramazan ayı mesajı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palancıoğlu, mesajında, 11 ayın sultanı ramazan ayına bir kere daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Ramazan ayının tüm İslam alemine sağlık ve huzur getirmesi dileğinde bulunan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İslam dünyası olarak özlemle beklediğimiz bir ramazan ayına daha kavuştuk. Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın yoğunluk kazandığı, manevi ferahlığın tüm dünyayı kapladığı, feyiz, bereket, af ve mağfiretlerle dolu bir ay. Bu ayda toplum olarak dayanışma ve yardımlaşma duyguları güçlenir. Ramazan ayımızın, tüm İslam alemine sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

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