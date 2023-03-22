Melikgazi'de 36 daire ve 3 dükkan için ihale yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesince Battalgazi Mahallesi'ndeki 36 daire ve 3 dükkan için ihale düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Battalgazi Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Belediye olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Palancıoğlu, "İlçemizin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projeleriyle risk oluşturan, güvenli olmayan yapılar temizlenerek, depreme dayanıklı ve huzurlu yuvalar inşa edeceğiz. Bu kapsamda 36 daire ve 3 dükkanı kapsayan Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm İhalesi'ni gerçekleştirdik. Yeni yapılan konutlar ile vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları sunacağız. İhaleyi kazanan firmamıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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