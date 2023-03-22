Kayserispor, oyuncusu Yaw Ackah ile 3 yıllığına sözleşme uzattı

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KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Ganalı orta saha oyuncusu Yaw Ackah'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 23 yaşındaki Yaw Ackah ile sözleşme süresinin 3 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Paylaşımda, sözleşmenin oyuncuya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Ackah, bu sezon Kayserispor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 9 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev aldı.

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