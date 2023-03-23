Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan 2022 yılı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, işsizlik oranının yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleştiğini ve bu rakamın önceki yıla göre 1,6 puanlık düşüş gösterdiğini belirtti.

İstihdam rakamlarındaki yansımaları da değerlendiren Yalçın, "2022 yılında istihdam oranı yüzde 47,5 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişiye ulaşmıştır. Bu rakamlar Türkiye'nin sanayi alt yapısı güçlenmeye devam ettiğinin göstergesidir. Asrın felaketi olarak nitelendirilen yaşadığımız depremlerin ortaya çıkardığı tüm olumsuzluklara rağmen hükümetimizin almış olduğu ekonomik önlemler ve açıklanan paketlerle bu rakamların 2023 yılında daha iyi noktalara taşınacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

- Yaşlılara Saygı Haftası

Erkilet Kütüphanesi'nde eğitmenler, 4-6 yaş arası çocuklarla 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlılara karşı tutum ve davranış farkındalığı için etkinlik düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphanede çocuklar için nostalji köşesi hazırlandı.

Belediye eğitmenleri tarafından çocuklara, yaşlılara karşı tutum ve davranış farkındalığı oluşturmak adına sohbet edip bilgi verildi.







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